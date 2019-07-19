Велика евакуація: як у Києві борються з "героями"- паркувальниками
Фоторепортаж
Укрінформ
Спільні рейди працівників Центру організації дорожнього руху та Патрульної поліції у столиці тривають.
Сьогодні евакуатор працював біля торговельного центру Ocean Plaza.
"Думали ми жартуємо? Ні! Другий день біля Ocean Plaza must have! Вчора було переміщено 9 автомобілів порушників ПДР. Ще понад 20 водіїв-порушників змогли уникнути евакуації своїх автомобілів. Їх оштрафували поліцейські", - написав на своїй сторінці у Фейсбук заступник мера Микола Поворозник.
Як відбувалася велика евакуація і куди везуть автівки порушників, бачив наш фотокореспондент Геннадій Мінченко.Евакуація автівок у Києві / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ
Як відомо, у Києві розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях.