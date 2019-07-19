У Києві суд оштрафував школяра за побиття однолітка на 100 тисяч

Деснянський районний суд Києва оштрафував дев'ятикласника на суму 100 тис. грн за побиття однолітка.

Про це йдеться у рішенні суду, оприлюдненому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Стягнути солідарно з ОСОБА_2 та ОСОБА_6 на користь ОСОБА_4, яка діє в інтересах неповнолітнього потерпілого ОСОБА_3, матеріальну шкоду в розмірі 2676 грн. 75 коп. та моральну шкоду в розмірі 100 000 гривень 00 коп.", - йдеться у рішенні суду.

Також із батьків правопорушника стягнуто на користь держави процесуальні витрати за залучення експертів під час досудового розслідування в розмірі 2097 грн. 40 коп.

Читайте також: Молодшу школу до 1 вересня забезпечать світловідбивальними жилетами

У рішенні суду зазначається, що бійка між двома школярами сталася ще в січні 2019 року. Обвинувачуваний завдав своєму однолітку 17 ударів, що призвело до закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, інших тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості. Ці травми призвели до того, що школяр перебував у лікарні понад 20 днів.

У рішенні суду наголошується, що позов був задоволений у повному обсязі, з урахуванням того, що ані неповнолітній обвинувачений, ані його батьки жодним чином не надали допомоги потерпілому і не відшкодували спричинену шкоду.