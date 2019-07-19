У КМДА назвали точну кількість киян

За даними Електронного реєстру територіальної громади, який Київ створив першим в Україні, у столиці офіційно зареєстровані 2 мільйони 651 тисяча 235 осіб.

Про це у Facebook повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

«У Києві офіційно зареєстровано 2 мільйони 651 тисяча 235 осіб. Це дані з Електронного реєстру нашої територіальної громади, до речі, першого в Україні. Ми поки що єдине місто, де точна та актуальна інформація про численний склад зареєстрованого населення знаходиться в електронному вигляді. Насправді це дуже важливо, адже відтепер ми зможемо контролювати рівень заселеності районів, спрогнозувати розвиток міста на наступні роки, володіти інформацією про демографічний стан тощо», – наголосив Давтян.

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Як зазначають у пресслужбі КМДА, за допомогою реєстру можна також визначити: