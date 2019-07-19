У КМДА назвали точну кількість киян
Укрінформ
За даними Електронного реєстру територіальної громади, який Київ створив першим в Україні, у столиці офіційно зареєстровані 2 мільйони 651 тисяча 235 осіб.
Про це у Facebook повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.
«У Києві офіційно зареєстровано 2 мільйони 651 тисяча 235 осіб. Це дані з Електронного реєстру нашої територіальної громади, до речі, першого в Україні. Ми поки що єдине місто, де точна та актуальна інформація про численний склад зареєстрованого населення знаходиться в електронному вигляді. Насправді це дуже важливо, адже відтепер ми зможемо контролювати рівень заселеності районів, спрогнозувати розвиток міста на наступні роки, володіти інформацією про демографічний стан тощо», – наголосив Давтян.
Як зазначають у пресслужбі КМДА, за допомогою реєстру можна також визначити:
- розподіл осіб за статтю та віком (ці дані дають зрозуміти, зокрема, скільки дітей піде до дитячого садка чи школи у найближчому навчальному році);
- середній вік населення (дані можуть допомогти спрогнозувати розвиток на наступні роки: чи побільшає людей працездатного віку, чи зросте народжуваність);
- кількість пенсіонерів (це допомагає визначити, скільки необхідно коштів на міські пільги для цієї категорії);
- рівень заселеності районів (важливо враховувати при проєктуванні будівель, комунікацій, транспортних розв’язок).