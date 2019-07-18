У Києві затримали "мінера" медзакладів
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"Днями до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що усі медичні підстанції у Києві заміновані. Правоохоронці спільно із вибухотехніками та кінологами ретельно обстежили двадцять чотири медичних заклади. У результаті перевірки не виявили жодних підозрілих предметів чи небезпечних речовин", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, яка здійснила анонімний дзвінок до правоохоронних органів.
Правопорушника затримали у порядку ст. 208 КПКУ. Ним виявився житель Київської області, 1983 року народження.
Свій вчинок чітко пояснити поліцейським чоловік не зміг. Правоохоронці виявили та вилучили у нього речовий доказ – мобільний телефон, з якого він здійснив виклик.
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
Так, жителю Київщини загрожує до шести років позбавлення волі.