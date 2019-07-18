У Києві затримали "мінера" медзакладів

Столичні оперативники затримали псевдомінера медичних установ. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Днями до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що усі медичні підстанції у Києві заміновані. Правоохоронці спільно із вибухотехніками та кінологами ретельно обстежили двадцять чотири медичних заклади. У результаті перевірки не виявили жодних підозрілих предметів чи небезпечних речовин", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, яка здійснила анонімний дзвінок до правоохоронних органів.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 КПКУ. Ним виявився житель Київської області, 1983 року народження.

Свій вчинок чітко пояснити поліцейським чоловік не зміг. Правоохоронці виявили та вилучили у нього речовий доказ – мобільний телефон, з якого він здійснив виклик.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Так, жителю Київщини загрожує до шести років позбавлення волі.