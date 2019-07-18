Кличко відсторонив керівництво Святошинського дитячого інтернату через скарги батьків

Мер Києва Віталій Кличко доручив контролюючим органам провести службове розслідування щодо керівництва Святошинського дитячого будинку-інтернату. Також мер відсторонив директора інтернату від виконання обов’язків на час розслідування.

Як повідомляє пресслужба КМДА, приводом для цього стали звернення батьків вихованців інтернату та викладачів щодо фактів порушень у закладі. Лише цього року таких звернень було вже 10. Основні претензії: використання дитячої праці, залякування директором педагогів, звільнення їх з роботи, погіршення умов для дітей, жахливий стан приміщення.

Окрім того, цього року Держаудитслужба виявила факт незаконного перерахування директором будинку-інтернату майже 3 мільйонів гривень за відсутності виконаних робіт із завершення монтажу модульного будинку та не підключення його до інженерних мереж. Загалом на цю споруду закладена сума 7 мільйонів.

Також на ремонт одного крила з бюджету Києва виділено понад 6 млн грн. При цьому не було проведено комплексного обстеження технічного стану всієї будівлі.

«Тобто, з одного боку Світовий банк готовий вкласти кошти на реформування закладу з 2015 року. З іншого – керівництво не в змозі знайти комунікацію між батьками, колективом та Міністерством соціальної політики. Це – неприйнятна ситуація! Я був тут два роки тому. Нічого не змінилося. Тому я ініціюю службове розслідування щодо фактів, викладених у зверненнях батьків і відсторонюю директора інтернату від виконання обов’язків на час розслідування», – заявив Кличко.

Він також дав доручення профільному заступнику відпрацювати з Мінсоцполітики питання ефективності роботи експертів. А також – затвердити за погодженням з батьками та колективом закладу план реформування інтернату, де в пріоритеті мають бути інтереси вихованців.

«Із 2015 року і досі пропозиції експертів не прийняті Міністерством соцполітики. Зі 180 дітей оцінка потреб була здійснена лише для 22 вихованців. Міністерство як замовник занепокоєне затягуванням процесу і відсутністю чіткого плану. Експертні групи двічі змінювалися Світовим банком. Окрім того, у квітні 2018 року Генеральною прокуратурою була порушена кримінальна справа щодо використання коштів громадськими організаціями, які надавали експертні послуги», – підкреслив Кличко.

У 2015 році КМДА та заступник Міністра соціальної політики підписали Меморандум щодо реалізації в Києві пілотного проєкту з реформування дитячих інтернатних закладів за кошти Світового банку. За цією програмою Святошинський інтернат мали реформувати у комплекс «Соціальне містечко». Це б дало змогу поліпшити надання послуг для вихованців і підвищити їхній соціальний захист. А також – зробити капітальний ремонт приміщень інтернату.

Святошинський будинок-інтернат побудований у 1982 році. Це соціально-медична установа для постійного проживання дітей віком від 4 до 18 років та молоді віком від 18 до 35 років з вадами розумового і фізичного розвитку та психічними розладами. Вихованці закладу потребують постійного догляду, побутового і медичного обслуговування, освітніх та реабілітаційних послуг. Сьогодні в інтернаті проживають 189 осіб: 81 дитина до 18 років та 108 вихованців віком від 18 до 35 років.

Фото: КМДА