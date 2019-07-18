Кличко відсторонив керівництво Святошинського дитячого інтернату через скарги батьків

Кличко відсторонив керівництво Святошинського дитячого інтернату через скарги батьків

Укрінформ
Мер Києва Віталій Кличко доручив контролюючим органам провести службове розслідування щодо керівництва Святошинського дитячого будинку-інтернату. Також мер відсторонив директора інтернату від виконання обов’язків на час розслідування.

Як повідомляє пресслужба КМДА, приводом для цього стали звернення батьків вихованців інтернату та викладачів щодо фактів порушень у закладі. Лише цього року таких звернень було вже 10. Основні претензії: використання дитячої праці, залякування директором педагогів, звільнення їх з роботи, погіршення умов для дітей, жахливий стан приміщення.

Окрім того, цього року Держаудитслужба виявила факт незаконного перерахування директором будинку-інтернату майже 3 мільйонів гривень за відсутності виконаних робіт із завершення монтажу модульного будинку та не підключення його до інженерних мереж. Загалом на цю споруду закладена сума 7 мільйонів.

Також на ремонт одного крила з бюджету Києва виділено понад 6 млн грн. При цьому не було проведено комплексного обстеження технічного стану всієї будівлі.

«Тобто, з одного боку Світовий банк готовий вкласти кошти на реформування закладу з 2015 року. З іншого – керівництво не в змозі знайти комунікацію між батьками, колективом та Міністерством соціальної політики. Це – неприйнятна ситуація! Я був тут два роки тому. Нічого не змінилося. Тому я ініціюю службове розслідування щодо фактів, викладених у зверненнях батьків і відсторонюю директора інтернату від виконання обов’язків на час розслідування», – заявив Кличко.

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Він також дав доручення профільному заступнику відпрацювати з Мінсоцполітики питання ефективності роботи експертів. А також – затвердити за погодженням з батьками та колективом закладу план реформування інтернату, де в пріоритеті мають бути інтереси вихованців.

«Із 2015 року і досі пропозиції експертів не прийняті Міністерством соцполітики. Зі 180 дітей оцінка потреб була здійснена лише для 22 вихованців. Міністерство як замовник занепокоєне затягуванням процесу і відсутністю чіткого плану. Експертні групи двічі змінювалися Світовим банком. Окрім того, у квітні 2018 року Генеральною прокуратурою була порушена кримінальна справа щодо використання коштів громадськими організаціями, які надавали експертні послуги», – підкреслив Кличко.

У 2015 році КМДА та заступник Міністра соціальної політики підписали Меморандум щодо реалізації в Києві пілотного проєкту з реформування дитячих інтернатних закладів за кошти Світового банку. За цією програмою Святошинський інтернат мали реформувати у комплекс «Соціальне містечко». Це б дало змогу поліпшити надання послуг для вихованців і підвищити їхній соціальний захист. А також – зробити капітальний ремонт приміщень інтернату.

Святошинський будинок-інтернат побудований у 1982 році. Це соціально-медична установа для постійного проживання дітей віком від 4 до 18 років та молоді віком від 18 до 35 років з вадами розумового і фізичного розвитку та психічними розладами. Вихованці закладу потребують постійного догляду, побутового і медичного обслуговування, освітніх та реабілітаційних послуг. Сьогодні в інтернаті проживають 189 осіб: 81 дитина до 18 років та 108 вихованців віком від 18 до 35 років.

 Фото: КМДА

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