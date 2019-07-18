У Києві в мікрорайоні «Нивки» після капітального ремонту відкрито парк «Веселка».

Участь у відкритті парку взяв заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, повідомили у пресслужбі КМДА.

«Парк невеликий, усього 7,9 га, але він має всю необхідну для відпочинку інфраструктуру. Тут велика кількість дитячих майданчиків, спортивний майданчик, майданчики для футболу, волейболу і баскетболу, доріжки, лави – тобто все, що треба для відпочинку місцевих мешканців», – зазначив Пантелеєв.

Він наголосив, що парк патрулюватиме муніципальна варта, адже, як показує практика, побудувати – це пів справи, потрібно дбати, охороняти та не дати зруйнувати те, що такими зусиллями створюється.

На Нивках відкрили оновлений парк «Веселка» / Фото: КМДА

За словами заступника голови КМДА, для підвищення безпеки всіх відвідувачів парку встановлено 32 відеокамери та кнопки виклику поліції. “Із погляду безпеки виконано стандартні вимоги, визначені мером міста щодо будівництва таких зон відпочинку”, - додав він.

Крім того, як йдеться в повідомленні, в оновленому парку встановлено сучасну поливально-зрошувальну систему газонів і квітників, дитячий майданчик та знаряддя для воркауту, облаштовано багатофункціональне спортивне поле, встановлено шахові та тенісні столи. На території висаджено 610 дерев та кущів і влаштовано живу огорожу – це щільна вузька смуга кущів чи дерев замість паркана. Відремонтовано сцену, встановлено 18 лав і 18 урн для сміття. Також на території є освітлення із 126 опор.