Прокуратура вимагає повернути державі комплекс «Ніжинського комбінату хлібопродуктів»
Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.
«Прокуратура міста Києва у судовому порядку домагається повернення у державну власність цілісного майнового комплексу Державного підприємства «Ніжинський комбінат хлібопродуктів», площею 26 тис. кв.м., розташованого у м. Ніжин Чернігівської області», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вказане підприємство відноситься до об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, тому, згідно з Законом України, не підлягає приватизації.
Водночас, як встановлено прокуратурою міста Києва, попри встановлену законодавством заборону на відчуження вказаного майна, наприкінці 2018 року об’єкт реалізовано як податкову заставу, перепродано за ціною у 6,5 млн гривень юридичним особам приватної форми власності та передано в іпотеку.
"У зв’язку з викладеним, прокуратура міста Києва звернулась до господарського суду Чернігівської області в інтересах держави в особі Кабінету міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України та Державного підприємства з позовом про визнання недійними правочинів, на підставі яких вказане майно вибуло з державної власності, витребування майна у державну власність та визнання недійсним іпотечного договору", - йдеться у повідомленні.