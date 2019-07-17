У Києві без холодної води залишились 12 вулиць

У Києві тимчасово відсутнє водопостачання на 12 вулицях.

Про це повідомляє пресслужба "Київводоканалу".

"Станом на 16:00 17-го липня ремонтні бригади Київводоканалу працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською", - йдеться у повідомленні.

Так, тимчасово відсутнє водопостачання за адресами: вул. Глібова, 2, 14, 16; вул. Вільгельма Котарбінського, 23; вул. В'ячеслава Чорновола, 2; вул. Гната Юри, 11, 11А; вул. Гаршина, 1; вул. Василя Стуса, 23/9, 24, 25, 26, 27; вул. Академіка Доброхотова, 15; вул. Семашка, 1; бульв. Академіка Вернадського 34/1, 36; вул. Бахмацька, 20; вул. Олевська, 11 вул. Петра Радченка, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: одна доба.