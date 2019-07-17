Чи поміститься чорна діра в чайну ложку: у метро покажуть наукові ролики

У київському метро запустять серію відеороликів з наукової тематики.

Про це повідомив співзасновник науково-популярного журналу “Куншт” Кирило Бескоровайний у Facebook.

"Відсьогодні на екранах київського метро дивіться 36 наукових відеофактів від "Куншт". Щотижня виходитимуть по два ролики. Чим пахнуть гроші, як тренувати пам‘ять, чи поміститься чорна діра в чайну ложку – про все це ми зробили п‘ятнадцятисекундні відео", - написав Бескоровайний.

Він зазначив, що ілюстрації до відео намалювала художниця Русалія Або.

Консультували творців роликів науковці біолог Оксана Півень, фізик Антон Сененко, хімік Віктор Задоянний, астрофізик Дмитро Якубовський.