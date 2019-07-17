Чи поміститься чорна діра в чайну ложку: у метро покажуть наукові ролики
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Укрінформ
У київському метро запустять серію відеороликів з наукової тематики.
Про це повідомив співзасновник науково-популярного журналу “Куншт” Кирило Бескоровайний у Facebook.
"Відсьогодні на екранах київського метро дивіться 36 наукових відеофактів від "Куншт". Щотижня виходитимуть по два ролики. Чим пахнуть гроші, як тренувати пам‘ять, чи поміститься чорна діра в чайну ложку – про все це ми зробили п‘ятнадцятисекундні відео", - написав Бескоровайний.
Він зазначив, що ілюстрації до відео намалювала художниця Русалія Або.
Консультували творців роликів науковці біолог Оксана Півень, фізик Антон Сененко, хімік Віктор Задоянний, астрофізик Дмитро Якубовський.