На станції метро "Золоті ворота" покажуть виставку скульптур, створених пасажирами

Спільний проєкт Free to create (Вільні творити) запрацює восени у арт-вестибюлі станції “Золоті ворота”.

Як повідомляє пресслужба Київського метрополітену, експозиція складатиметься з робіт студентів школи "Скульптурний цех".

"Всі автори проєкту - наші пасажири, і цим спільним проєктом ми хочемо показати, наскільки неймовірні люди можуть їхати поряд в одному вагоні. Важливо більше звертати увагу один на одного та бути ввічливими", - зазначили у метрополітені.



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У "Скульптурному цеху" розповідають, що професійними митцями після навчання стають не тільки ті, хто має художню освіту, а й 3D-модельєри, графічні дизайнери, лялькарі, кондитери і навіть зубні техніки.

Наразі представники "Скульптурного цеху" розпочинають відбір робіт для експозиції. Сама ж виставка відкриється у жовтні та триватиме близько місяця.