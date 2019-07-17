Синя гілка київського метро зупинялася через падіння людини на колію
Укрінформ
Зранку 17 липня тимчасово був призупинений рух поїздів синьою гілкою метрополітену через падіння пасажира на колію.
Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київського метрополітену.
“Падіння пасажира на колії у відсутності поїзда. Рух зупинявся на 4 хвилини. Чоловік живий, поліція з'ясовує причини, лікарі проводять огляд”, - повідомили в метрополітені.
Подія сталася о 8 ранку 17 липня.
Наразі метрополітен працює у звичайному режимі.