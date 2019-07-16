У переході біля метро "Позняки" демонтують незаконні МАФи

У Києві в підземному переході поблизу станції метро «Позняки» демонтують незаконні торгові точки.

Про це повідомили у Дарницькій районній в місті Києві держадміністрації.

"Підземний пішохідний перехід біля станції метро “Позняки” почав звільнятися від засилля торговельних об'єктів", - зазначається у повідомленні.

КП “Київблагоустрій”, як балансоутримувач підземних пішохідних переходів, а також комунальна служба, яка здійснює демонтаж тимчасових споруд, в межах повноважень, провели всі необхідні заходи пов'язані з ліквідацією незаконної торгівлі.

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Власників торговельних об'єктів було завчасно попереджено звільнити торгові ролети та кіоски від товару, особистих речей та інших матеріальних цінностей для уникнення непорозуміння при проведенні демонтажних робіт.