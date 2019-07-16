У Дарницькому районі з'явився новий сквер

У Дарницькому районі столиці на вулиці Тростянецькій з’явився новий сквер.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у себе на сторінці у Facebook.

"У Дарницькому районі, на вулиці Тростянецькій, з’явився новий сквер. На місці, де ще рік тому був пустир, тепер – справжня міська оаза", - сказав Кличко.

За його словами, тут, на площі понад один гектар, фахівці Зеленбуду висадили понад 300 кущів та 35 дерев. Встановили 13 нових та зручних лав. Облаштували пішохідні доріжки, встановили сучасну металеву огорожу. Побудували невелику концертну сцену.

"Думаю, сквер особливо сподобається малечі, бо в ньому є новий, яскравий і безпечний, ігровий комплекс "Замок". А на всіх ігрових майданчиках зони відпочинку облаштоване покриття зі спеціального матеріалу, щоб діти не травмувалися", - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що міська влада робить все, аби в кожному районі столиці були такі зелені зони, де можна комфортно відпочити.

Кличко нагадав, що за кілька останніх років у Києві відремонтували 363 парки та сквери. Надано статус парку чи скверу 136 зеленим зонам.

Фото: КМДА