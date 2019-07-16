З центру Києва евакуювали понад 70 неправильно припаркованих авто

У Києві на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі, які порушили правила дорожнього руху.

Про це повідомив у Facebook радник мера Києва і народний депутат Дмитро Білоцерківець.

"У столиці на центральних вулицях з 10 по 15 липня було евакуйовано 72 автомобілі порушили ПДР! Евакуація почалася і буде продовжена тільки на 60-ти центральних вулицях (зважаючи на рішення Київради) завдяки взаємодії міських комунальних підприємств та патрульної поліції", - сказав Білоцерківець.

За його словами, реформа паркування ще перебувають на стадії імплементації, але вже відкриті часткові можливості для наведення порядку. "Міста ще самостійно не можуть займатися евакуацією, але при взаємодії з патрульною поліцією прецедентна евакуація вже почалася", - додав він.

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Як відомо, у Києві розпочали евакуацію авто, припаркованих у заборонених місцях.

Фото: Дмитро Білоцерковець, Фейсбук