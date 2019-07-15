У Києві реставрують чотири пам’ятки і розпочнуть роботи на Андріївському узвозі

Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам`яток історії, культури і заповідних територій у 2020 році планує розпочати реставраційні роботи на чотирьох будівлях-пам’ятках, які знаходяться в підпорядкуванні Центру.

Про це розповів директор Департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк, повідомляє преслужба КМДА.

«До кінця поточного року будуть звершені реставраційні роботи щодо двох об’єктів, на двох будуть розпочаті роботи. Ще щодо чотирьох пам’яток наразі завершується розробка науково-проектної документації, попереду – отримання експертних висновків, погоджень та дозволів та безпосередньо старт реставраційних робіт, аби наступного року почати реставрацію», – розповів Никоряк.

Відтак, до кінця 2019 року заплановано завершення реставрації наступних об’єктів:

- Будинок Апштейна (вул. Спаська, 12);

- Житловий будинок Биковського (вул. Костянтинівська, 6/8).

Планується розпочати реставраційні роботи до кінця 2019 року на:

- Фролівській, 6/8 (корпус № 16 келії Флорівського монастиря, Будинок Артинова);

- Борисоглібській, 6 (адміністративна будівля).

Завершити проектування і розпочати роботи у 2020 році планується на:

- Андріївському узвозі, 5/31 (будинок Брезгунова);

- Сковороди, 2 (корпус настоятеля та проскурняк Братського монастиря);

- Сковороди, 9-Б (житловий будинок);

- Десятинній, 14 (житловий будинок);

«У Києві налічується близько 3500 об’єктів охорони культурної спадщини: 2374 – пам’ятки місцевого та національного значення, 1209 – щойно виявлені об’єкти культурної спадщини. Більшість історичних будівель у приватній власності, інші – на балансі різних структурних підрозділів КМДА, міністерств, інших державних установ, комунальних підприємств, райдержадміністрацій тощо. Я закликаю всіх власників історичних будівель сумлінно підходити до їх утримання. Ставтеся з повагою до нашої історії, до нашого надбання, реставруйте ці будівлі, будьте прикладом для приватних власників, адже зміни треба починати з самих себе», – додав Никоряк.

Також, за словами очільника Департаменту, протягом січня-червня поточного року до Мінкультури було направлено подання та облікову документацію для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України щодо 39 об’єктів. Серед них 13 об’єктів – на вул. Пушкінській, 3 об’єкти – на вул. Гончара, 4 – на Верхньому Валу тощо.

Підготовлено накази Департаменту про занесення 5 об’єктів до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини м. Києва:

- садиби на вулиці Олеся Гончара, 74 – вул. Гоголівська, 2;

- мозаїчне панно «Квітучі сади» («Україна молода») на Дарницькому бульварі, 23;

- двокомплектна школа № 6 (політехнічний ліцей КПІ) на пров. Політехнічному, 2-А;

- будинок житловий на вул. Пушкінській, 30;

- Келії крилосних послушників на вул. Г. Сковороди, 2-А.

У КМДА нагадали, що до кінця 2019 будуть затверджені обмежені режими використання пам’ятки ландшафту та історії місцевого значення «Історичний ландшафт київських гір і долини річки Дніпро».

Триває робота над розробкою науково-проектної документації «Межі та режими використання зон охорони пам’ятки містобудування місцевого значення «Вулиця Хрещатик» для подальшої підготовки досьє на номінацію щодо включення вулиці Хрещатик до Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.