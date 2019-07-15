Під Києвом у результаті ДТП троє людей загинули, ще дев'ять - постраждали

Сьогодні близько 5:50 години ранку на трасі Київ-Чоп у напрямку столиці сталася ДТП, внаслідок якої троє людей загинули, ще дев'ятеро - постраждали.

Про це повідомляє Національна поліція Київської області.

"Одна зі смертельних аварій сталася сьогодні близько 5.50 годині ранку на автотрасі Київ-Чоп, поблизу с. Гурівщина, у напрямку столиці. За попередніми даними сталося зіткнення автомобіля Ford Mondeo з маршрутним автобусом “Львів-Київ”, який рухався у попутному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у результаті зіткнення троє людей з легковика від отриманих травм загинули на місці. 9 пасажирів, які отримали травми різного ступеня тяжкості, госпіталізовані.

Поінформовано, що на місці ДТП працюють слідчо-оперативна група, працівники Слідчого управління поліції Київщини, медики, рятувальники.

Наразі встановлюються всі обставини та причини смертельної ДТП. Працівники поліції опитують свідків та учасників аварії.

Фото: kv.npu.gov.ua