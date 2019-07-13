У Голосіївському районі виявили два артснаряди

За минулу добу у Голосіївському районі Києва піротехніки вилучили та знищили два артилерійські снаряди.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Так, 12 липня, під час планової перевірки території урочища «Лиса гора», що в Голосіївському районі столиці, піротехнічним розрахунком ДСНС України було виявлено артилерійський снаряд Д-152 – 1 од, та артилерійський снаряд Д-45 – 1од», -йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Чорному морі розміновують корабель Другої світової

Піротехнічним розрахунком ДСНС України виявлені снаряди вилучено та знищено на полігоні.

Зазначається, що з початку року на території м. Києва було вилучено та знищено 740 вибухонебезпечних предметів Другої світової війни.