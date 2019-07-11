У Києві відключать гарячу воду на чотирьох масивах: список вулиць

У період з 15 по 29 липня буде припинено гаряче водопостачання споживачів житлових масивів Оболонь, Пріорка, Куренівка та Мінський.

Про це повідомили в Оболонській районній в м. Києві держадміністрації у Facebook.

"У зв'язку з проведенням планових гідравлічних випробувань теплової магістралі ТМ-3, 4 СТ-2 згідно з затвердженим Киїською міською державної адміністрацією графіком випробувань теплових мереж КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2019 рік, у період з 15 по 29 липня 2019 року буде припинено гаряче водопостачання споживачів житлових масивів Оболонь, Пріорка, Куренівка та Мінський, які підключені до систем теплопостачання вищезазначених теплових магістралей", - йдеться у повідомленні.

Припинено гаряче водопостачання буде в межах вулиць Коноплянської, Резервної, Озерної, Богатирської, Бережанської, Прирічної, Північної, Полярної, Вишгородської, Попова, Автозаводської, Шахтарської, Дегтяренка, Вербової, Приозерної, проспекту Г.Сталінграду, проспекту Оболонського.

Роботи з підготовки схеми для проведення випробувань розпочнуться після 14 години 14 липня.