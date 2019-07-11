Вночі у Києві згоріли три автівки

Столичні рятувальники ліквідували пожежу в 3-х автомобілях, що у Святошинському районі. Загиблих та травмованих немає.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

“11 липня о 04:12 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Зодчих, 4, що в Святошинському районі столиці”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у дворі дев'ятиповерхового будинку в автомобілі марки Volkswagen виникла пожежа з розповсюдженням на сусідні авто MAZDA та ВАЗ. О 04:30 рятувальники ліквідували пожежу.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.