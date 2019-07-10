КМДА та Укрінформ підготували серію електронно-довідкових бюлетенів

Перший із них - "Третій вік":увага і турбота" - присвячено Геріатричному центру

А почалося все з поїздки групи депутатів Київради та відповідальних працівників КМДА до Відня, де вони вивчали досвід провадження місцевою мерією соціальної політики та комунікацій.

Виявляється, щоб мати успіх у цій справі, потрібно не тільки вміти готувати, а треба вміти й подавати. Місто-побратим приділяє чимало уваги iнформуванню про послуги, які надає мешканцям. Для людей літнього віку, наприклад, друкують спеціальні вісники, пояснюють, де можна пройти лікування, реабілітацію, провести дозвілля, вiдвiдати комп’ютерні курси.

- У нас завжди головним вважалося відстояти той чи інший рядок у бюджеті міста. А далі все має нібито вирішитись само собою, - говорить заступник київського міського голови Марина Хонда. - Я практично на всіх зустрічах з киянами бачу одну і ту ж проблему: люди майже нічого не знають про послуги та можливості, які є в Києві. Одні відмовляються перебратися до геріатричному пансіонату, бо їм хтось сказав, що "можуть забрати квартиру"... На днях мама хлопчика з інвалідністю дізналася, що потрібні дитинi послуги можна отримати в центрі…через дорогу.

Ось тому КМДА вирішило обʼєднатися з "Укрінформом" у справі інформування населення щодо соціальних можливостей столичної влади", - каже М.Хонда.

Сьогодні Вашій увазі - "Третій вік" і Геріатричний центр у ньому.