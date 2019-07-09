Аеропорт "Київ" цьогоріч прийняв на 16% більше пасажирів, ніж торік

“За січень-червень 2019 року Міжнародний аеропорт «Київ» обслужив 1 млн 332 тис. 300 пасажирів, що на 16% більше, ніж у січні-червні 2018 р. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах – 1298,4 тис., на внутрішніх рейсах – 33,9 тис. пасажирів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за перше півріччя 2019 року кількість рейсів на приліт та виліт в аеропорту “Київ” зросла на 5,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становила 14 271. З них 11 966 рейсів було здійснено за міжнародними напрямками, серед яких найпопулярнішими стали: Шарм-ель-Шейх (Єгипет), Варшава (Польща), Мінськ (Білорусь), Анкара (Туреччина), Відень (Австрія), Рим (Італія) та Берлін (Німеччина).

На внутрішніх напрямках кількість рейсів за перші 6 місяців цього року становила 2 305, найпопулярнішими з них були Одеса, Запоріжжя та Львів.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 р. Міжнародний аеропорт«Київ» ім. І. Сікорського обслужив на 51,9% більше пасажирів, ніж у 2017 році.