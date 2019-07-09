У Києві на Симона Петлюри — нове дорожнє покриття

Уночі дорожники поклали верхній шар асфальту на вул. Петлюри – на ділянці між вул. Жилянською і вул. Саксаганського.

Про це повідомили у КК «Київавтодор».

"Новеньке покриття з’явилось на ділянці між вул. Жилянською і вул. Саксаганського", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, площа нового покриття – 2200 кв. м. Щоб покриття слугувало довше, використали зміцнений полімерасфальтобетон, а перед вкладанням полотна вирівняли бордюри й люки оглядових колодязів.

Як нагадали у корпорації, кілька тижнів тому дорожники Шевченківського району оновили покриття на іншій ділянці вул. Петлюри – між вул. Саксаганського і бульваром Тараса Шевченка.

Фото: пресслужба КМДА