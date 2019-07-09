У Києві “жовтий” рівень небезпеки — пориви вітру до 18 м/с

Найближчої години з утриманням до кінця доби 9 липня у столиці очікуються пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це попередили в Українському гідрометцентрі, повідомляє пресслужба КМДА.

Управління з питань цивільного захисту КМДА нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.