У Святошині реконструюють очисні споруди дощових вод

"Для охорони навколишнього природного середовища від негативного впливу забруднених стічних вод, поліпшення екологічного стану акваторії річки Дніпро буде реконструйовано очисні споруди дощових вод житлового масиву Біличі на вул. Обухівській, 13-А у Святошинському районі", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, передбачено завершити відповідні роботи до 31 грудня 2021 року.

Очисні споруди, які були запроєктований у 1988 році та побудовані у 1995 році, на теперішній час не виконують своє призначення. Технологічна частина, яка була застосована у проєкті очисних споруд, застаріла і не в змозі переробляти та очищати стічні дощові води. Зокрема, й у зв’язку зі змінами якісних характеристик та обсягів стоків, які зросли за останні тридцять років через збільшення площі твердого покриття прилеглої території. Тому очисні споруди пропускають зливові води у Дніпро без належного очищення.

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Як зазначається, замовником робіт визначено комунальне підприємство "Плесо", яке має отримати вихідні дані для проєктування, визначити генеральні проєктну та підрядну будівельні організації для виконання робіт, забезпечити розробку проєктної документації, проведення її експертизи та затвердження, а також проведення оцінки впливу на довкілля.