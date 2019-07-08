На користь бюджету Києва прокуратура стягнула майже 100 мільйонів

На користь бюджету Києва прокуратура стягнула майже 100 мільйонів

Укрінформ
Завдяки вжитим прокуратурою заходам до столичного бюджету стягнуто понад 98 млн грн заборгованості.

“Завдяки вжитим прокуратурою міста Києва заходам з суб’єкта господарювання до столичного бюджету стягнуто понад 98 млн грн заборгованості зі сплати пайової участі у створені соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що між Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київміськради та товариством у 2008 році укладено договір пайової участі. Згідно з умовами договору товариство зобов’язувалось у встановлені договором строки сплати до бюджету міста пайовий внесок у зв’язку з будівництвом торгівельно-розважального комплексу в Дарницькому районі.

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Проте через неналежне виконання зобов’язань за вказаним договором у товариства виникла значна заборгованість.

Рішенням господарського суду міста Києва від 04.07.2019 позовні вимоги прокурора задоволено.

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