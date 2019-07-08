На користь бюджету Києва прокуратура стягнула майже 100 мільйонів

“Завдяки вжитим прокуратурою міста Києва заходам з суб’єкта господарювання до столичного бюджету стягнуто понад 98 млн грн заборгованості зі сплати пайової участі у створені соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що між Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київміськради та товариством у 2008 році укладено договір пайової участі. Згідно з умовами договору товариство зобов’язувалось у встановлені договором строки сплати до бюджету міста пайовий внесок у зв’язку з будівництвом торгівельно-розважального комплексу в Дарницькому районі.

Читайте також: Укрзалізниця запускає пілотний проєкт з оновлення електричок

Проте через неналежне виконання зобов’язань за вказаним договором у товариства виникла значна заборгованість.

Рішенням господарського суду міста Києва від 04.07.2019 позовні вимоги прокурора задоволено.