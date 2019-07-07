Багатодітні сім'ї в Києві відсвяткують День родини ЛЕГОбудівництвом

100 багатодітних сімей столиці відсвяткують Український День родини “Київ – місто щасливих родин” масштабним ЛЕГОбудівництвом.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

"7 липня із 11:00 до 16:00 Служба у справах дітей та сім’ї на території Долобецького острова, який входить до парку “Гідропарк”, улаштує свято для сотні багатодітних сімей столиці до Українського Дня родини", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що родзинкою заходу стане масштабне ЛЕГОбудівництво, під час якого родинні команди з усіх районів столиці зможуть спільно відтворити з 50 тисяч деталей конструктора гігантську скульптуру – символ Києва і напис “Місто щасливих родин”.

Також передбачається чимало спортивних і культурних розваг, QR-квест “Природна гармонія - Сімейна гармонія”, а для наймолодших учасників – дитячі настільні ігри народів світу.

Український День родини відзначається з 2012 року.

Нині в Києві налічується 15 тис. 707 багатодітних родин, у яких виховуються 50 тис. 263 дитини. 597 сімей мають п’ятеро і більше дітей.