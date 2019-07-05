У Києві відбудеться фестиваль різноманітності "Краса розкриває серця"
Фото, відео
Укрінформ
У суботу, 6 липня, на Контрактовій площі у Києві відбудеться фестиваль "Краса розкриває серця", головна мета якого – показати, що немає непорушних канонів краси.
Про це Укрінформу повідомили у п'ятницю організатори заходу.
Під час фестивалю влаштують велике дефіле, у якому візьмуть участь моделі plus size, дівчата, які не боятися своїх особливостей, татуйовані моделі, жінки різного віку, форм і зросту.
"Ми руйнуємо стереотипи краси, ми закликаємо жінок полюбити себе і позбавитися від комплексів, ми такі, якими хочемо бути, ми всі особливі", – зазначають організатори.
Учасників фестивалю запрошують на безкоштовні майстер-класи з плетіння різноманітних прикрас, уроки танцю та багато іншого. Також можна буде отримати консультації юристів про те, як поводитися в деяких життєвих ситуаціях.
З подробицями фестивалю можна ознайомитися на сторінці його організаторів у Facebook.
Фото: www.facebook.com/krasasertsya