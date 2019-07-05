У Києві відбудеться фестиваль різноманітності "Краса розкриває серця"

Під час фестивалю влаштують велике дефіле, у якому візьмуть участь моделі plus size, дівчата, які не боятися своїх особливостей, татуйовані моделі, жінки різного віку, форм і зросту.

"Ми руйнуємо стереотипи краси, ми закликаємо жінок полюбити себе і позбавитися від комплексів, ми такі, якими хочемо бути, ми всі особливі", – зазначають організатори.

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Учасників фестивалю запрошують на безкоштовні майстер-класи з плетіння різноманітних прикрас, уроки танцю та багато іншого. Також можна буде отримати консультації юристів про те, як поводитися в деяких життєвих ситуаціях.

З подробицями фестивалю можна ознайомитися на сторінці його організаторів у Facebook.

Фото: www.facebook.com/krasasertsya