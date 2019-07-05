У Києві на Бессарабській площі сталася стрілянина

До Шевченківського управління поліції міста Києва надійшло повідомлення про стрілянину на Бессарабській площі.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

"Близько 13 години до Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про стрілянину на Бессарабській площі. Оперативний черговий на місце події направив слідчо-оперативну групу управління поліції та співробітників карного розшуку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що у супермаркеті була черга, коли у приміщення зайшов чоловік. Молодик почав конфліктувати з покупцями, а потім вийшов на вулицю та зробив кілька пострілів вгору зі стартового пістолета і втік.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі слідчі опитують свідків та очевидців конфлікту, а оперативники вилучають записи з камер відеоспостереження. Також поінформовано, що з місця події експерти вилучили дві гільзи.