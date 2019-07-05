Кличко вважає, що на місцях необхідно відстоювати свої позиції щодо децентралізації

Кличко вважає, що на місцях необхідно відстоювати свої позиції щодо децентралізації

Укрінформ
Ефективність реформи децентралізації поки що мінімальна.

Про це заявив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба мера.

«Сьогодні багато політиків б’ють себе в груди і говорять про успіхи реформи децентралізації. Але ми поки що ми не відчули великих змін. Вони, можливо, будуть у майбутньому, якщо місцеве самоврядування відстоюватиме свої позиції. Бо про яку децентралізацію ми можемо говорити, коли, наприклад, 60% ПДФО (податок на доходи фізичних осіб - ред.) столиця віддає в центральний бюджет? Інші міста віддають 40%. А потім мери йдуть в центральні органи влади і просять гроші на вкрай необхідні інфраструктурні об’єкти», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що є й інші перепони для ефективного управління на місцях, бо не на всі процеси місцева влада може впливати. Як один з прикладів навів ситуацію з законом про паркування. За словами мера столиці, місцеві громади три роки чекали на ухвалення цього документу парламентом. І після його ухвалення вже пів року міста чекають на завершення процесу сертифікації приладів для фіксацій порушень.

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«Без сертифікованих приладів ми не можемо почати наводити лад на вулицях. А насправді, це має бути виключно ініціатива місцевих органів влади. І їх відповідальність. Міста недоотримують багато грошей через такі зволікання. А головне – у нас немає важелів впливати на це», - зазначив Кличко.

Мер столиці також підкреслив, що збільшити бюджет Києва з 18 мільярдів до майже 60 мільярдів гривень вдалося насамперед після впровадження міською владою прозорих конкурсів на оренду приміщень та торговельних майданчиків.

«Один приклад показовий – кінотеатр "Київ". Багато було чуток, що його нібито хочуть забрати чи продати. Знаєте чому ці скандали були? 47 тисяч гривень в місяць платив у бюджет міста попередній орендар. 2 млн 700 тисяч платитиме новий! При цьому, профіль кінотеатру не буде змінено. Там відбуватимуться кінопокази та фестивалі. І там буде більше кінозалів, ніж було», - наголосив Кличко.

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