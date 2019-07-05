У столичному метро відкрили скляний офіс поліції

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у презентації першого відкритого офісу поліції метрополітену (Національної поліції).

Як повідомляє прес-служба КМДА, скляний офіс відкрили на станції метро "Лук’янівська".

"Щодня 1,5 мільйони людей користуються київським метрополітеном. Через цю станцію за день проходить близько 70 тисяч пасажирів. Чимало людей звертаються за допомогою до поліції. Цей офіс – абсолютно прозоре приміщення зі скляними стінами. Усі бачать, що тут відбувається і як працює поліція", – сказав Кличко.

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Приміщення спроектоване за стандартами "прозорого" офісу. Правоохоронці у реальному часі через систему відеонагляду можуть моніторити ситуацію на станції і оперативно реагувати на будь-які виклики. Пасажири зможуть звернутися у цей офіс щодо загублених документів, речей або виявлення випадків порушення правопорядку.

Кличко взяв участь у презентації першого відкритого офісу поліції метрополітену (Національної поліції) / Фото: kyivcity.gov.ua

У відкритому офісі поліції метрополітену є і автоматичний дефібрилятор для надання допомоги пасажирам.

"Поки проект працюватиме у пілотному режимі. Найближчі місяці правоохоронці аналізуватимуть роботу в такому форматі. І, якщо вона доведе свою ефективність, подібні офіси будуть відкриті на найбільш завантажених станціях метрополітену, на його пересадочних вузлах", – додав Кличко.