На “заливку” асфальтом столичних дворів виділили близько пів мільярда

На капітальний ремонт асфальтного покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій столиця у 2019 році виділила близько пів мільярда гривень.

Про це під час перевірки ремонтних робіт у Подільському районі заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба мера Києва.

"На програму капітальних ремонтів асфальтного покриття у дворах та міжквартальних проїздах в цьому році місто виділило пів мільярда гривень”, - сказав Кличко.

Зокрема, він оглянув кілька дворів на проспекті Свободи.

“Сьогодні тут перекладаємо всі мережі, бо вони були в аварійному стані. Після цього все заасфальтують і здійснять благоустрій території. Я переконаний, що мешканці цих будинків таких масштабних робіт у своїх дворах до цього не бачили, - зазначив Кличко.

За словами міського голови, цього року відремонтувати двори та міжквартальні проїзди планують за 869 адресами. Зокрема, на Подільський район виділили 55,5 млн грн. Ці кошти підуть на оновлення понад 50-ти об’єктів.

Вже завершили роботи на 7 об’єктах. Ще на 12 роботи тривають, а на решті невдовзі розпочнуть реконструкцію.

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На проспекті Свободи між будинками 1А, 3 та 5 перекладають понад пів кілометра мережі центрального опалення та гарячого водопостачання. Для цього знадобиться понад два кілометрів труб. За останніх два роки на цій аварійній ділянці відбулося 18 пошкоджень.

Після завершення робіт територію заасфальтують.

На проспекті Правди, 17 та Правди, 17А тривають роботи з асфальтування двору та проїзду площею майже 2 квадратні кілометри, облаштовують також нові тротуари з ФЕМ.