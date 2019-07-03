У Києві за тиждень евакуювали 20 неправильно припаркованих автівок

Протягом минулого тижня в Києві евакуйовано 20 автомобілів, припаркованих у не призначених для цього місцях.

Про це повідомляється на сторінці Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у Facebook.

"За минулий тиждень в Києві евакуйовано 20 неправильно припаркованих автомобілів. Евакуація здійснюється співробітниками КП “Центр організації дорожнього руху” і Управління патрульної поліції в м.Києві", - зазначили в КМДА.

У мерії нагадали, що паркувати автівки слід на муніципальних майданчиках і приватних паркінгах.

Також водіям радять користуватися мапою паркувального простору Києва, або навігацією в мобільних додатках для оплати паркування.

Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА