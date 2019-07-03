Онлайн-реєстрація штрафів: евакуйоване авто тепер знайти легше

Онлайн-реєстрація штрафів: евакуйоване авто тепер знайти легше

Укрінформ
Відтепер знайти евакуйоване авто в Києві можна онлайн.
Про це повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров у себе на сторінці у Facebook.

"Автомобілі на тротуарах, зупинках або газонах... Знайома ситуація, правда ж? Виправити це мають інспектори паркування та електронні сервіси. Сьогодні в системі "Майно" з'явився 44-й інформаційний шар з даними про штрафи за паркування. Це означає, що знайти евакуйований транспорт стане значно легше", - зазначив він.

Назаров повідомив, що тепер інспектори виписуватимуть штрафну квитанцію на неправильно припаркований автомобіль та на місці вноситимуть дані про транспорт та адресу штрафмайданчика на сайт системи "Майно".

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"Крім того, онлайн-реєстрація штрафів розвантажить операторів та дозволить їм працювати швидше та якісніше", - додав він.

Ознайомитись із шаром "Штрафи за паркування" можна за посиланням.

Фото: www.facebook.com/Yuriy Nazarov

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