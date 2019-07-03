Онлайн-реєстрація штрафів: евакуйоване авто тепер знайти легше

"Автомобілі на тротуарах, зупинках або газонах... Знайома ситуація, правда ж? Виправити це мають інспектори паркування та електронні сервіси. Сьогодні в системі "Майно" з'явився 44-й інформаційний шар з даними про штрафи за паркування. Це означає, що знайти евакуйований транспорт стане значно легше", - зазначив він.

Назаров повідомив, що тепер інспектори виписуватимуть штрафну квитанцію на неправильно припаркований автомобіль та на місці вноситимуть дані про транспорт та адресу штрафмайданчика на сайт системи "Майно".

"Крім того, онлайн-реєстрація штрафів розвантажить операторів та дозволить їм працювати швидше та якісніше", - додав він.

Ознайомитись із шаром "Штрафи за паркування" можна за посиланням.

Фото: www.facebook.com/Yuriy Nazarov