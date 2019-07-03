У Києві через аукціони реалізують права на експлуатацію 13 паркувальних майданчиків

У системі «Prozorro.Sale» розміщено 13 лотів на виконання рішення Київської міської ради щодо реалізації права на експлуатацію паркувальних майданчиків через аукціони «ProZorro.Продажі».

Про це поінформували у КП «Київтранспарксервіс», повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, лоти розміщено за адресами: вул. Ломоносова, 33/43 – UA-PS-2019-06-27-000053-3; просп. Правди, 31-А – UA-PS-2019-06-27-000037-2; вул. Приозерна, 2-А – UA-PS-2019-06-27-000187-3; перетин просп. Оболонського та вул. Вербової – UA-PS-2019-06-27-000188-3; вул. Зодчих, 34-38 – UA-PS-2019-06-27-000043-3; просп. Курбаса, 1 – UA-PS-2019-06-27-000040-3; набережна Дніпровська, 19 (навпроти буд.) – UA-PS-2019-06-26-000016-3; вул. Ревуцького, навпроти буд. 25 – UA-PS-2019-06-26-000017-3; вул. Здолбунівська, 4-6 – UA-PS-2019-06-26-000019-3; вул. Бальзака, 28-А (уздовж лінії швидкісного трамвая) – UA-PS-2019-06-26-000013-2; вул. Бальзака, 63-А (уздовж лінії швидкісного трамвая) – UA-PS-2019-06-26-000014-2; вул. Бальзака, 94-А (уздовж лінії швидкісного трамвая) – UA-PS-2019-06-26-000020-3; вул. Березняківська, 19 – UA-PS-2019-06-26-000022-3.

Як повідомлялось, Київська міська рада у другому читанні підтримала проект рішення, який передбачає продаж права на оренду всіх паркувальних майданчиків міста виключно через систему ProZorro.