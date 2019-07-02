Поліція перевірила усі дитсадки Києва — вибухівку не знайшли
Укрінформ
Поліція Києва перевірила усі столичні дитсадки на предмет "замінування", вибухових предметів не виявлено.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції в місті Києві.
"Пройшла перевірка, жодного вибухового пристрою та інших підозрілих предметів не виявили. Правоохоронці перевірили усі дитсадки міста Києва", - зазначили у поліції.
Раніше на електронну пошту ГУ ДСНС України в Києві надійшло повідомлення з інформацією про "замінування дитячих садочків в усіх районах міста Києва".