Пологовий будинок №1 отримав обладнання для інтенсивної терапії новонароджених

Для Київського міського пологового будинку №1 у Печерському районі закупили обладнання на суму 107 мільйонів гривень для відділень інтенсивної терапії для новонароджених.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час інспекції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми зараз з вами знаходимося в Київському міському пологовому будинку №1, він є найстарішим у місті Києві, йому більше ста років. За цей час в цьому пологовому будинку народилося більше 200 тисяч людей. Кожного року в цьому пологовому будинку на світ народжуються від 3 до 4 тисяч дітей”, - зазначив Кличко.

Він також додав, що цьогоріч збільшено суму фінансування на медицину.

“У нас більше 10 млрд грн в цьому році йде на медицину. Це стосується і ремонту лікарень, і закупівлі нового обладнання, підвищення заробітної платні, що дуже важливо для працівників медичних закладів”, - уточнив мер