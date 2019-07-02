У Шевченківському райсуді вибухівки не знайшли

Шевченківський райсуд Києва поновив роботу після перевірки повідомлення про замінування, в ході якої вибухонебезпечних речовин та предметів не знайдено.

Про це інформує пресслужба суду на своїй сторінці у Facebook.

“Повідомляємо, що станом на 12 годину 00 хвилин 2 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва відновив свою роботу після перевірки приміщення суду на наявність вибухових речовин та предметів”, - ідеться у повідомленні.

За наслідками проведеної перевірки небезпечних предметів чи речовин в приміщенні суду знайдено не було.

Як повідомлялося, вранці у вівторок із будівлі Шевченківського райсуду Києва проводили евакуацію співробітників та відвідувачів у зв’язку з повідомленням про замінування.