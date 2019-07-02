У центрі Києва пройде вечір фронтової пісні

У центрі Києва пройде вечір фронтової пісні

Укрінформ
У центрі Києва 5 липня пройде вечір фронтової пісні "Пісні Залізного трону".

Про це повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

"5 липня о 17:00 на Майдані в Києві відбудеться вечір фронтової пісні "Пісні Залізного трону", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, встановлений у Києві "Залізний трон" зібраний з уламків військової техніки із зони АТО. Арт-об'єкт у 2016 році створив поблизу Донецька волонтер Денис Буштець. До інсталяції увійшли такі артефакти, як уламки активної броні танка, частини підбитої військової техніки, кулеметні стрічки, снаряди, каністри та солдатські фляги.

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