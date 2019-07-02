Активісти знову протестували під Протасовим Яром у Києві
Про це пише Громадське радіо.
До акції протесту, як передає видання, долучився голова Солом’янської РДА.
"Наразі ми сподіваємося, що місто долучиться до громади. Я ніколи не цікавився забудовами, допоки під моїм будинком не почали будувати три одоробла. Тоді я зрозумів, що мій будинок в якийсь момент просто може з’їхати, адже схили Яру входять в зону охоронного ландшафту не просто так", — заявив голова ініціативної групи "Протасів Яр" Роман Ратушний.
За його словами, активісти вже домоглися, щоб суд анулював контрольну картку на тимчасове порушення благоустрою. Зазначається, що будівельна компанія отримала картку в липні 2018 року.
Він також відзначив, що активісти борються за весь Протасів Яр, а не лише за ділянку забудови.
2 травня на вулиці Протасів Яр у Києві відбувся стихійний мітинг проти забудови Протасового Яру.