У столиці обмежать рух на вулиці Петлюри

У Києві орієнтовано до 14 липня на вулиці Петлюри на ділянці між вулицею Жилянською та вулицею Саксаганського буде обмежено рух через ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомили у КК «Київавтодор», інформує пресслужба КМДА. "Орієнтовно до 14 липня на вул. Петлюри на ділянці між вул. Жилянською та вул. Саксаганського буде обмежено рух. На зазначеній ділянці триватиме середній ремонт покриття", - йдеться у повідомленні. Дорожники закликають водіїв не паркувати машини вздовж узбіч, аби не перешкоджати ремонту.