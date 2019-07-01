У Києві з'явились паркувальні талони: де купити і скільки коштують

Із 1 липня 2019 року у столиці починають діяти паркувальні талони нового зразка.

Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, інформує прес-служба міської влади.

«Змінився колір паркувальних талонів, розташування номерів зон (або кварталу) та додаткової інформації. Ступені захисту – голограма та унікальний ідентифікацій номер», – додав Давтян.

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Як зазначається, придбати талони можна:

- онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс КП «ГІОЦ» ;

- онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс Portmone ;

- у кіосках «Союздрук»;

- безпосередньо в офісі КП «Київтранспарксервіс», телефон для довідок: (044) 383-20-37.

Талон на місяць для всіх зон коштує 630 грн, у II та III зоні – 441 грн, у III зоні – 315 грн. Абонемент на квартал – 1465 грн з можливістю користування будь-якого паркувального майданчика підприємства протягом трьох місяців.

Правила використання паркувального талону: у вільну графу на лицьовій стороні заповнити державний номер транспортного засобу та покласти талон у салоні авто на видноті (на панель під лобове скло або скористуватись утримувачем і закріпити на дзеркалі заднього виду).

фото: Офіційний портал Києва