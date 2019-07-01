У Києві з'явились паркувальні талони: де купити і скільки коштують
Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, інформує прес-служба міської влади.
«Змінився колір паркувальних талонів, розташування номерів зон (або кварталу) та додаткової інформації. Ступені захисту – голограма та унікальний ідентифікацій номер», – додав Давтян.
Як зазначається, придбати талони можна:
- онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс КП «ГІОЦ»;
- онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс Portmone;
- у кіосках «Союздрук»;
- безпосередньо в офісі КП «Київтранспарксервіс», телефон для довідок: (044) 383-20-37.
Талон на місяць для всіх зон коштує 630 грн, у II та III зоні – 441 грн, у III зоні – 315 грн. Абонемент на квартал – 1465 грн з можливістю користування будь-якого паркувального майданчика підприємства протягом трьох місяців.
Правила використання паркувального талону: у вільну графу на лицьовій стороні заповнити державний номер транспортного засобу та покласти талон у салоні авто на видноті (на панель під лобове скло або скористуватись утримувачем і закріпити на дзеркалі заднього виду).
фото: Офіційний портал Києва