Киян попередили про зміну трьох тролейбусних маршрутів

У Києві з 01:55 до 03:55 2 липня буде змінено рух нічного тролейбусного маршруту № 92Н та закрито рух нічних тролейбусних маршрутів №№ 93Н, 94Н через ремонт контактної мережі тролейбуса на перетині проспекту Перемоги та вул. Данила Щербаківського.

Про це повідомили у КП «Київпастранс». Зокрема, рух тролейбусів маршруту № 92Н буде організовано так: проспект Свободи – вул. Василя Порика – просп. Правди – вул. Маршала Гречка – вул. Стеценка – вул. Щусєва – вул. Юрія Іллєнка – вул. Січових Стрільців – вул. Вячеслава Чорновола – просп. Повітрофлотський – вул. Івана Огієнка – просп. Повітрофлотський – Міжнародний аеропорт «Київ»; Маршрути №№ 93Н, 94Н закриваються. У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності.