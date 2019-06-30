На “мосту Кличка” встановили додаткові камери
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Укрінформ
На Пішохідно-велосипедному мосту Києва встановили ще 4 додаткові камери відеоспостереження.
Про це повідомив директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.
“Відтепер правопорядок одного з найпопулярніших місць для прогулянок контролюють 8 відеокамер”, - написав він.
За словами Назарова, ці камери оглядові, роботизовані з оглядом на 360° та можливістю наближення зображення, з функцією розпізнавання облич.
“Вже зовсім скоро до міської системи відеоспостереження під’єднають ще 2 камери”, - пообіцяв столичний чиновник.