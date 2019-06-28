Негода “зламала” третину фонтанів на столичній Русанівці

У столиці третина фонтанів на Русанівському каналі протягом вихідних не працюватимуть через пошкодження високовольтного електричного кабелю у зв'язку з негодою.

Про це повідомляє пресслужба КМДА

"У зв'язку з негодою, яка сталася вчора ввечері у Києві, відбулося аварійне відключення фонтанів в акваторії Русанівського каналу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході обстеження фахівцями СВКП «Київводфонд» електричних мереж та електрообладнання водограїв було виявлено пошкодження високовольтного електричного кабелю. Таким чином частина фонтанів залишається без електроживлення до усунення аварійної ситуації.

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Як поінформували в КМДА, 28, 29 та 30 червня згідно з робочим графіком працюватимуть вісім гейзерних водограїв з дванадцяти існуючих в акваторії Русанівського каналу. Термін відновлення непрацюючих чотирьох фонтанів буде повідомлено додатково.