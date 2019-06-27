Переїзд Офісу Президента: Музей історії Києва просить приміщення у Гостиному дворі

Музей історії Києва звернувся з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського у зв'язку з його наміром перенести Офіс президента з будівлі по вулиці Банкова до будівлі Українського дому, де зберігаються фонди музею.

Відповідне звернення оприлюднене на сторінці музею у Facebook.

"Високоповажний Пане Президенте! Колектив Музею історії міста Києва занепокоєний ситуацією, спричиненою рішенням про розміщення Офісу Президента України в Державному підприємстві Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім», про що інформують численні засоби масової інформації. Звертаємо Вашу увагу, що обговорення перенесення Офісу Президента з вул. Банкової, 11 до приміщень Українського дому відбувається без урахування того, що саме на 4-му та 5-му поверхах цієї будівлі знаходяться фонди Музею історії міста Києва. Відкритий у 1982 р. у Кловському палаці, у 2004 р., за рішенням тодішнього прем’єр-міністра України Віктора Януковича, Музей історії міста Києва був позбавлений гідного приміщення. Виселення Музею історії міста Києва відбулося з порушенням Закону України «Про музеї та музейну справу», зокрема, приміщення Українського дому не були пристосовані для зберігання музейних предметів і побудови експозиції", - йдеться у зверненні.

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У Музеї наголошують, що на сьогодні в Українському домі знаходиться близько 300 тисяч одиниць зберігання музейного фонду України, у тому числі унікальні археологічні пам’ятки, реліквії міського самоврядування, живопис і графіка тощо.

"Упродовж 15 років перебування в Українському домі колектив Музею історії міста Києва неодноразово звертався до вищого керівництва держави з проханням вирішити питання щодо надання чи спорудження будівлі для нашого Музею. Минулого року депутатами Київської міської ради було підтримано клопотання Музею історії міста Києва про передачу йому будівлі Гостинного двору, що знаходиться на Контрактовій площі. Утім, ця споруда досі не передана у комунальну власність столиці, оскільки немає відповідного рішення Кабінету міністрів України. Таким чином, якщо буде остаточно ухвалене рішення про переміщення Офісу Президента до Українського дому, унікальним фондам Музею історії міста Києва загрожує загибель, оскільки чергове тимчасове та невідповідне приміщення сприятиме їхній руйнації та можливому остаточному знищенню", - йдеться у зверненні.

Колектив музею попросив президента посприяти у передачі Гостинного двору у комунальну власність Києва з подальшим пристосуванням будівлі під потреби Музею історії міста Києва.