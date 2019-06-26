Два тролейбуси змінять маршрути через дорожні роботи
Як поінформували у КП «Київпастранс», виконуватиметься поточний ремонт вул. Наталії Ужвій.
Рух тролейбусів маршруту № 25 буде організовано:
- просп. Свободи – просп. Правди – вул. Вишгородська – вул. Кирилівська – просп. Степана Бандери – ст. м. «Почайна» – просп. Степана Бандери – вул. Кирилівська – вул. Вишгородська – вул. Івашкевича – просп. Правди – просп. Свободи.
Тролейбуси маршруту № 28 рухатимуться:
- просп. Свободи – просп. Правди – вул. Вишгородська – вул. Кирилівська – Подільський узвіз – вул. Овруцька – вул. Герцена – вул. Юрія Іллєнка – ст. м. «Лук’янівська» – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Герцена – вул. Овруцька – Подільський узвіз – вул. Кирилівська – вул. Вишгородська – вул. Івашкевича – просп. Правди – просп. Свободи.