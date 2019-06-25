У Києві шукають вибухівку у дитсадках, житлових будинках, аптеках і “швидкій”

У Києві шукають вибухівку у дитсадках, житлових будинках, аптеках і “швидкій”

Укрінформ
До поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про замінування десятків об'єктів, серед яких житлові будинки, дитсадки, готелі, аптеки та відділення "швидкої допомоги".

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

“Надійшло анонімне електронне повідомлення про масове замінування, а саме: близько 20 житлових будинків, усіх столичних аптек, готелів, відділень швидкої допомоги та всіх дитячих садків”, - сказали у відомстві.

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За словами представника пресслужби, наразі поліція перевіряє всі вказані в анонімному посланні адреси.

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