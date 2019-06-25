Кличко показав, як ремонтують пляж "Троєщина"

Мер столиці Віталій Кличко показав, як триває реконструкція пляжу "Троєщина".

Про це повідомляє офіційний портал Києва.

"Вже невдовзі мешканці Троєщини зможуть з комфортом відпочивати на оновленому пляжі. Ремонтні роботи в зоні відпочинку біля води завершуються. І цього року ми піднімемо ще один "Блакитний прапор" на ще одному столичному пляжі", – написав мер.

Він зазначив, що на пляжі "Троєщина" встановили душові кабінки та кабінки для перевдягання, зручні туалети.

Будівельники закінчують вкладати плитку на нових пішохідних доріжках та доробляють нові лави.

Облаштували на пляжі і нові волейбольний та дитячий майданчики. Є спеціальні зони відпочинку для неактивної засмаги.

Також буде встановлено фонтанчики з питною водою.

Для безпечного відпочинку на воді встановили рятувальні пости, де чергуватиме "Пляжний патруль", зауважив Кличко.

"А зовсім скоро на пляж "Троєщина" завезуть відомий "багамський" пісок, яким вкриють площу розміром понад 3 гектари. Загалом, за три останніх роки ми повністю оновили 7 комунальних пляжів столиці, що здобули відзнаку "Блакитний прапор", бо відповідають тепер міжнародним стандартам. "Троєщина" стане восьмим сучасним та комфортним пляжем Києва!" – підкреслив мер столиці.

Фото: kyivcity.gov.ua