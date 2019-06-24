Роботодавці можуть безоплатно відвідати тренінги з рекрутингу - служба зайнятості

Столичні роботодавці за допомогою спеціалістів Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ) тепер мають змогу безкоштовно вивчати психологічні основи рекрутингу в ході спеціальних тренінгів-семінарів.

Про це Укрінформу повідомили у відділі організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості КМЦЗ.

“Підбір персоналу - це один з основних обов'язків HR-менеджерів, рекрутерів, співробітників кадрових служб підприємств та компаній. І для ефективного виконання цих обов’язків потрібні відповідні знання та навички, зокрема, в психологічній сфері. Ми пропонуємо представникам роботодавців отримати їх безкоштовно на наших тренінгах”, - сказала заступниця начальника відділу організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Інна Науменко.

За її словами, програма тренінгу “Рекрутинг: психологічні аспекти” розроблена з урахуванням широкого досвіду посередництва спеціалістів центру зайнятості в пошуку роботи для безробітних та заповнення вакансій для роботодавців.

Під час тренінгу його учасники вивчають, як сформувати образ "ідеального кандидата", визначають методи та способи пошуку персоналу, а також опановують навички оцінки кандидатів (різні види інтерв'ю, метапрограми, співбесіди за компетенціями тощо).

“Таким чином ми хочемо показати роботодавцям, що служба зайнятості може не тільки шукати для них персонал, а ще й надавати практичну допомогу у розвитку власних компетенцій в цьому напрямку. Наше завдання не просто дати інформацію, а допомогти роботодавцю і працівнику встановити контакт. В арсеналі служби є різні інструменти, які дозволять підвищити якість обслуговування та забезпечити ефективність вирішення кадрових проблем роботодавця. Тому пропонуємо ними скористатися в рамках подальшої співпраці, враховуючи, що подібні навчальні програми для роботодавців на ринку є досить доровартісними,” - зазначила Науменко.

Як повідомлялося, 20 червня в Державній службі зайнятості відбулася стратегічна сесія "Формування нової екосистеми на ринку праці: інституційний розвиток ДСЗ як трансформаційного лідера". Ініціативу якісно нового розвитку служби зайнятості в Україні підтримали та допомагають реалізувати експерти EDGE (Expert Deployment for Governance and Economic Growth) - спільного українсько-канадського проєкту технічної допомоги, що сприяє реалізації зобов’язань уряду України щодо запровадження комплексних реформ у країні відповідно до державних програм, національних та міжнародних угод.

Фото: КМЦЗ