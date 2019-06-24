Роботодавці можуть безоплатно відвідати тренінги з рекрутингу - служба зайнятості
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Укрінформ
Столичні роботодавці за допомогою спеціалістів Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ) тепер мають змогу безкоштовно вивчати психологічні основи рекрутингу в ході спеціальних тренінгів-семінарів.
Про це Укрінформу повідомили у відділі організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості КМЦЗ.
“Підбір персоналу - це один з основних обов'язків HR-менеджерів, рекрутерів, співробітників кадрових служб підприємств та компаній. І для ефективного виконання цих обов’язків потрібні відповідні знання та навички, зокрема, в психологічній сфері. Ми пропонуємо представникам роботодавців отримати їх безкоштовно на наших тренінгах”, - сказала заступниця начальника відділу організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Інна Науменко.
За її словами, програма тренінгу “Рекрутинг: психологічні аспекти” розроблена з урахуванням широкого досвіду посередництва спеціалістів центру зайнятості в пошуку роботи для безробітних та заповнення вакансій для роботодавців.
Під час тренінгу його учасники вивчають, як сформувати образ "ідеального кандидата", визначають методи та способи пошуку персоналу, а також опановують навички оцінки кандидатів (різні види інтерв'ю, метапрограми, співбесіди за компетенціями тощо).