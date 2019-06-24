На Осокорках "посипався" міст

У Києві на Осокорках уламки шляхопроводу впали на автомобіль, який проїжджав під ним.

Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.

"Частина шляхопроводу на Осокорках вирішила відокремитися і впасти в безодню (на автомобіль Renault, який проїжджав)", - йдеться у повідомленні.

На фото видно, що в автівки пошкоджена передня частина.

У цьому зв'язку мер Києва Віталій Кличко звільнив в.о. директора комунального підприємства “Київавтошляхміст” Дмитра Котлубея і доручив Департаменту транспортної інфраструктури КМДА обстежити всі штучні споруди у столиці, повідомляє пресслужба КМДА.

“Сьогодні трапилася подія на Осокорках, де обсипалися шматки штукатурки на шляхопроводі і потрапили на авто, що проїжджало під мостом. Я вважаю, що винен в цьому балансоутримувач шляхопроводу. Він повинен вчасно обстежувати об’єкти, за належний стан яких відповідає, і надавати оперативно інформацію іншим службам щодо виявлених проблем. Я звільняю виконувача обов’язків директора КП “Київавтошляхміст” за недбале ставлення до своїх обов’язків”, – зазначив Кличко.

Також мер столиці доручив Департаменту транспортної інфраструктури КМДА обстежити всі штучні споруди в столиці і оперативно надати інформацію щодо найпроблемніших мостів із тих, де зараз не відбуваються ремонтні роботи.

Фото: Київ Оперативний